Chi è Raul ‘Lalo’ Maradona, il fratello di Diego Armando Maradona (Di venerdì 9 aprile 2021) Ecco : dalla biografia alla vita privata, tutto su di lui. Raul Alfredo Maradona Franco, meglio conosciuto come Lalo Maradona, è uno dei fratelli di Diego Armando Maradona, nonché padrino di sua figlia Dalma. Anche lui è stato un calciatore, anche se la sua carriera non è certo stata all’altezza del più celebre fratello. Dalla biografia alla vita privata, vediamo tutto quello che c’è da sapere su di lui. Raul ‘Lalo’ Maradona: la biografia Raul ‘Lalo’ Maradona è nato a Lanus, in Argentina, il 29 novembre del 1966 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Sagittario). E’ il ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021) Ecco : dalla biografia alla vita privata, tutto su di lui.AlfredoFranco, meglio conosciuto come Lalo, è uno dei fratelli di, nonché padrino di sua figlia Dalma. Anche lui è stato un calciatore, anche se la sua carriera non è certo stata all’altezza del più celebre. Dalla biografia alla vita privata, vediamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.: la biografiaè nato a Lanus, in Argentina, il 29 novembre del 1966 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Sagittario). E’ il ...

