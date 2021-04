Chi è Carlotta Natoli? Età, carriera e vita privata dell’attrice figlia d’arte (Di venerdì 9 aprile 2021) Ecco chi è Carlotta Natoli, età – carriera e vita privata dell’attrice nota anche per essere la figlia del regista e attore Piero Natoli Carlotta Natoli è un’attrice molto nota e amata. È figlia d’arte, il padre era il noto regista e attore Piero Natoli. L’attrice è nata il 29 maggio 1971 a Roma, manifestò la sua grande passione per la recitazione quando era molto giovane. Riuscì a fare il suo debutto al cinema grazie a “Con…fusione”, film diretto dal padre nel 1980. Carlotta Natoli negli anni Novanta ha insegnato recitazione, ha inoltre recitato in vari film come Le amiche del cuore, Gli assassini vanno in coppia, Miracolo ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Ecco chi è, età –nota anche per essere ladel regista e attore Pieroè un’attrice molto nota e amata. È, il padre era il noto regista e attore Piero. L’attrice è nata il 29 maggio 1971 a Roma, manifestò la sua grande passione per la recitazione quando era molto giovane. Riuscì a fare il suo debutto al cinema grazie a “Con…fusione”, film diretto dal padre nel 1980.negli anni Novanta ha insegnato recitazione, ha inoltre recitato in vari film come Le amiche del cuore, Gli assassini vanno in coppia, Miracolo ...

