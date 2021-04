Che fine ha fatto Tina? L’opinionista ancora assente a Uomini e donne: i fan chiedono spiegazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Che è successo a Tina Cipollari? Da un paio di settimane, Tina Cipollari non è presente nelle puntate del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. Nella prima registrazione in cui era assente si era collegata da casa e non si era tirata indietro nel criticare, come sempre, le vicende di Gemma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 9 aprile 2021) Che è successo aCipollari? Da un paio di settimane,Cipollari non è presente nelle puntate del Trono Classico e del Trono Over di. Nella prima registrazione in cui erasi era collegata da casa e non si era tirata indietro nel criticare, come sempre, le vicende di Gemma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

borghi_claudio : Alla fine le cose essenziali (per me) della #conferenzastampa di #Draghi sono state anticipate e decise nell'incont… - DSantanche : Il #governo voleva regalare allo staff del ministro Franceschini 700mila euro. Noi di @FratellidItalia siamo riusci… - Maumol : Draghi mette fine al Conte 2: la ripresa riparte con le riaperture non con i sussidi e i vaccini vanno ai più debol… - darcazzaro : @La7tv Giusto con i Clown possono cercare ti tenere alti gli ascolti. Che tristezza! Come si dice, al peggio non c'è mai fine... - alwayslouishs : @FVLMINE questa è quella che c’era sul merch, la sua ha solo il cappuccio e al posto della scritta fine line ha que… -