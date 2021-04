«Che coppia noi tre»: il nuovo show di Stefano De Martino (Di venerdì 9 aprile 2021) Un nuovo show, sul quale, ancora, è stato mantenuto il riserbo. Stefano De Martino, sul proprio profilo Instagram, ha dato l’annuncio di uno spettacolo teatrale, senza svelare nulla più della locandina. «Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo», ha scritto online, pubblicando il manifesto di quello che ha fatto sapere chiamarsi Che coppia noi tre. Lo show, che De Martino sembra determinato a portare in teatri di nuovo pieni, lo vedrà recitare al fianco di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Un nuovo show, sul quale, ancora, è stato mantenuto il riserbo. Stefano De Martino, sul proprio profilo Instagram, ha dato l’annuncio di uno spettacolo teatrale, senza svelare nulla più della locandina. «Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo», ha scritto online, pubblicando il manifesto di quello che ha fatto sapere chiamarsi Che coppia noi tre. Lo show, che De Martino sembra determinato a portare in teatri di nuovo pieni, lo vedrà recitare al fianco di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

