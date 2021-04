Charles Leclerc si allena a Fiorano La Ferrari gli regala la SF90 della vittoria a Monza – VIDEO

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 aprile 2021)è sceso in pista anella giornata odierna per una sessione inmento in vista del GP di Imola, in programma nel weekend del 16-18 aprile sul mitico tracciato romagnolo. Il monegasco si è messo al volanteSF71H, completando alcune tornate per tenersi caldo dopo il buon esordio stagionale in Bahrain, dove concluse in sesta posizione nella gara vinta da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen. Nel frattempo il Cavallino Rampante hato al proprio pilota un esemplare, la monooposto con cui il giovane del Principato trionfò nei GP del Belgio e d’Italia nel 2019. A renderlo noto è stato lo stessoattraverso alcune fotografie ...