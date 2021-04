Cento anni di Italia-Afghanistan. La visita dell’amb. Talò e l’impegno per la pace (Di venerdì 9 aprile 2021) A venti anni dall’intervento Nato in Afghanistan, sembrano essere queste le settimane decisive per il futuro del Paese. L’attenzione è tutta per i negoziati intra-afgani, alla ricerca di un nuovo equilibrio sulla scia della promessa di Joe Biden di sostegno all’iter politico fino a quando non avrà prodotto gli attesi risultati di stabilità. Vi contribuisce anche l’Italia, a partire dagli 800 militari impegnati nella missione Resolute Support. Consolidano l’impegno diplomatico, al centro della recente visita del Paese dell’ambasciatore Francesco Maria Talò rappresentante permanente d’Italia alla Nato. Dal 7 al 9 aprile, l’ambasciatore ha guidato una delegazione in visita ufficiale in Afghanistan, dove ha incontrato le ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 aprile 2021) A ventidall’intervento Nato in, sembrano essere queste le settimane decisive per il futuro del Paese. L’attenzione è tutta per i negoziati intra-afgani, alla ricerca di un nuovo equilibrio sulla scia della promessa di Joe Biden di sostegno all’iter politico fino a quando non avrà prodotto gli attesi risultati di stabilità. Vi contribuisce anche l’, a partire dagli 800 militari impegnati nella missione Resolute Support. Consolidanodiplomatico, al centro della recentedel Paeseasciatore Francesco Mariarappresentante permanente d’alla Nato. Dal 7 al 9 aprile, l’ambasciatore ha guidato una delegazione inufficiale in, dove ha incontrato le ...

Il primo agosto del 1962 centinaia di comparse si chiudono dentro al palazzo Valguarnera-Gangi e tirano l'alba face…

Sondaggi, Lega in calo: sotto il 23 per cento per la prima volta in tre anni. Si rafforzano Pd e M5S

Non credevo che questo giorno sarebbe mai arrivato. Oggi è morto il Principe Filippo, e con lui quasi cento anni di Storia.

Il sindaco Murzi ai cento anni di Anna Brosio: è bufera

Ultime Notizie dalla rete : Cento anni Quel che ci ha voluto dare sulla pandemia ...che tutto il giorno sta dietro una scrivania o un impiegato delle Poste che ha a che fare con cento ... dovremo continuare a inocularci antidoti anche negli anni a venire 'perché ci saranno delle ...

Morto il principe Filippo con Elisabetta per 70 anni ... e il principe del Galles aveva ricordato il padre, durante una cena ufficiale: "La Grecia è la terra di mio nonno e dove è nato mio padre quasi cento anni fa". Filippo, principe di Grecia e ...

Università Cattolica compie i suoi primi cento anni Prima la Martesana Covid, il bollettino. 3 decessi e 154 nuovi casi nel Ferrarese All’ospedale di Cento è spirata una donna residente a Ferrara di 90 anni, e, all’ospedale di Cona, sono deceduti due uomini, rispettivamente di 83 e 75 anni, residenti a Portomaggiore e Cento.

Morto il principe Filippo con Elisabetta per 70 anni Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, è deceduto a 99 anni al Castello di Windsor. Lo ha annunciato una nota di Buckingham Palace. "E' con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ...

