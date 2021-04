Caterina Balivo: “Il no che ha illuminato la mia vita” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Bisogna saper perdere”, intonavano i Rokes negli anni Sessanta. E probabilmente ricevere un “no” è proprio ciò che serve per crescere, personalmente e professionalmente. Caterina Balivo ha dato il via al suo podcast Ricomincio dal NO, che sta già riscuotendo un ottimo successo tra i suoi follower. Nella seconda puntata la conduttrice di Aversa ha raccontato in particolare un episodio che ha cambiato per sempre la sua vita. “Il no che ha illuminato la mia strada l’ho ricevuto quando avevo vent’anni. Era il 2000, mi serviva un lavoro e praticamente facevo provini in continuazione: cinema, teatro, televisione, tutto”, ha detto la Balivo. A quei tempi era reduce dal terzo posto a Miss Italia 1999, ancora giovanissima e senza esperienza ma pronta a ritagliarsi uno spazio nel mondo dello ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 aprile 2021) “Bisogna saper perdere”, intonavano i Rokes negli anni Sessanta. E probabilmente ricevere un “no” è proprio ciò che serve per crescere, personalmente e professionalmente.ha dato il via al suo podcast Ricomincio dal NO, che sta già riscuotendo un ottimo successo tra i suoi follower. Nella seconda puntata la conduttrice di Aversa ha raccontato in particolare un episodio che ha cambiato per sempre la sua. “Il no che hala mia strada l’ho ricevuto quando avevo vent’anni. Era il 2000, mi serviva un lavoro e praticamente facevo provini in continuazione: cinema, teatro, televisione, tutto”, ha detto la. A quei tempi era reduce dal terzo posto a Miss Italia 1999, ancora giovanissima e senza esperienza ma pronta a ritagliarsi uno spazio nel mondo dello ...

