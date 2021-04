Catania, Tacopina arriverà domenica mattina (Di venerdì 9 aprile 2021) Altra giornata di attesa e speranza per i tifosi del Catania che attendono notizie confortanti dalla Sigi in merito alla rimodulazione del debito con l'Agenzia delle Entrate e con il Comune di Mascalucia. Documenti da consegnare, problemi vari e risposte che non arrivano alzano la tensione in attesa del benedetto closing. Freme anche a 1200 km di distanza l'avvocato italo americano Joe Tacopina che si trova in Italia da tre giorni, come anticipato ieri da Itasportpress.it.domenica AL CIBALI - Il tycoon newyorkese ha anticipato l'arrivo nel Belpaese per ragioni di lavoro essendo stato impegnato a Milano ma da domenica mattina il suo unico pensiero sarà il Catania. Joe Tacopina infatti, come appreso da Itasportpress.it, sbarcherà all'aeroporto etneo giorno 11 aprile e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Altra giornata di attesa e speranza per i tifosi delche attendono notizie confortanti dalla Sigi in merito alla rimodulazione del debito con l'Agenzia delle Entrate e con il Comune di Mascalucia. Documenti da consegnare, problemi vari e risposte che non arrivano alzano la tensione in attesa del benedetto closing. Freme anche a 1200 km di distanza l'avvocato italo americano Joeche si trova in Italia da tre giorni, come anticipato ieri da Itasportpress.it.AL CIBALI - Il tycoon newyorkese ha anticipato l'arrivo nel Belpaese per ragioni di lavoro essendo stato impegnato a Milano ma dail suo unico pensiero sarà il. Joeinfatti, come appreso da Itasportpress.it, sbarcherà all'aeroporto etneo giorno 11 aprile e ...

Ultime Notizie dalla rete : Catania Tacopina Catania, Nicolosi: 'Closing? Se i tempi dovessero allungarsi...' ...per completare il passaggio di proprietà da Sigi a Joe Tacopina, avvocato americano che si è impegnato a rilevare la società etnea: "Abbiamo fatto l'impossibile per salvare il Calcio Catania ma se i ...

Bucolo: 'Mi trovo bene a Potenza. Carico per la sfida al Catania' Catania è una piazza difficile e credo che la squadra stia facendo bene. La squadra ha tutte le ... ma adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti riguardo alla situazione Tacopina".

Catania, Tacopina è già in Italia ItaSportPress Catania, Tacopina arriverà domenica mattina Altra giornata di attesa e speranza per i tifosi del Catania che attendono notizie confortanti dalla Sigi in merito alla rimodulazione del debito con l’Agenzia delle Entrate e con il Comune di ...

Catania, arriva ultimo documento per l'agenzia delle entrate L'incartamento richiesto è stato consegnato nel pomeriggio. Adesso Sigi attenderà il verdetto sulla proposta. Poi si andrà al faccia a faccia con Joe Tacopina, senza attendere il Comune di Mascalucia.

