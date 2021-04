Caso Von der Leyyen, Draghi: “Erdogan dittatore”, la Turchia condanna le parole del premier italiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Draghi Erdogan, si apre il Caso diplomatico dopo le parole di ieri del premier italiano in riferimento al ‘sofagate’ di von der Leyen. Il 6 aprile i leader Ue hanno presenziato ad Ankara, per incontrare il presidente turco Erdogan. A rappresentare l’Europa erano il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Se il primo è stato fatto accomodare, come da regole protocollari, sulle poltroncine con le bandiere alle spalle, a von der Leyen è stato negato questo atto formale. Questo fatto è stato giudicato sessista e non ha messo in buona luce il presidente turco. Il premier italiano Mario Draghi ha difeso a spada tratta la presidente della commissione ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 aprile 2021), si apre ildiplomatico dopo ledi ieri delin riferimento al ‘sofagate’ di von der Leyen. Il 6 aprile i leader Ue hanno presenziato ad Ankara, per incontrare il presidente turco. A rappresentare l’Europa erano il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Se il primo è stato fatto accomodare, come da regole protocollari, sulle poltroncine con le bandiere alle spalle, a von der Leyen è stato negato questo atto formale. Questo fatto è stato giudicato sessista e non ha messo in buona luce il presidente turco. IlMarioha difeso a spada tratta la presidente della commissione ...

Advertising

Rinaldi_euro : Per me la figuraccia l’ha fatta Charles Michel perché si sarebbe dovuto alzare e cedere la poltrona alla vdL metten… - repubblica : Caso von der Leyen-Erdogan, consiglieri Pd a Milano con le sedie davanti al consolato turco - MediasetTgcom24 : Turchia, la 'sedia negata' alla von der Leyen diventa un caso diplomatico: 'Una vergogna' - VIDEO … - Cogitabionda : Continuo a non capire se per la Von der Layen avreste voluto gesti di cavalleria e, nel caso, perché. Giuro, non ca… - MrAndrewQ : RT @repubblica: Caso von der Leyen-Erdogan, consiglieri Pd a Milano con le sedie davanti al consolato turco -