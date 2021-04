Caso Marò, Arbitrato dà ragione all’Italia. La Corte India: “Il processo si chiude con un risarcimento da 1 milione” (Di venerdì 9 aprile 2021) Caso Marò, svolta nella vicenda dei due Fucilieri di Marina. Arbitrato ha dato ragione all’Italia. La giurisdizione ‘passa’ a Roma. Svolta nel Caso Marò, con l’Arbitrato che ha dato ragione all’Italia. Il tribunale arbitrale internazionale ha riconosciuto l’immunità ai due Fucilieri della Marina per gli accadimenti del 15 febbraio 2012. L’India di conseguenza non può agire secondo la propria giurisdizione nei confronti di Girone e Latorre. I due erano funzionari dello Stato italiano nell’esercizio delle proprie funzioni. La giurisdizione passa quindi all’Italia. Caso Marò, Arbitrato dà ragione ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021), svolta nella vicenda dei due Fucilieri di Marina.ha dato. La giurisdizione ‘passa’ a Roma. Svolta nel, con l’che ha dato. Il tribunale arbitrale internazionale ha riconosciuto l’immunità ai due Fucilieri della Marina per gli accadimenti del 15 febbraio 2012. L’di conseguenza non può agire secondo la propria giurisdizione nei confronti di Girone e Latorre. I due erano funzionari dello Stato italiano nell’esercizio delle proprie funzioni. La giurisdizione passa quindidà...

Advertising

RaiNews : #marò, le famiglie dei pescatori accettano proposta indennizzo da Italia - sole24ore : Marò, Alta corte indiana:?«Italia depositi 1 milione per risarcimenti, poi caso chiuso» - repubblica : Marò, l'India accetta il risarcimento: caso chiuso con 1,3 milioni di euro - sumaistu47 : E paghiamo tutti anche per il tirassegno di due fasci fanatici contro poveri pescatori inermi. Che schifo! - LuciaDeVivo2 : Ci voleva Di Maio come ministro degli esteri per risolvere la storia dei maro' che si trascina da anni. Si chiude… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Marò Tra India e Italia accordo sui pescatori uccisi: risarciti i familiari delle vittime Dopo oltre nove anni di distanza si è arrivati a un accordo tra India e Italia per chiudere il caso dell'uccisione nel febbraio 2012 di due pescatori del Kerala da parte di due marò italiani. La Corte suprema indiana, ha specificato che il procedimento si concluderà con il deposito in un conto ...

Marò, il caso si chiude con un risarcimento da 1 milione di euro per le famiglie dei pescatori Genova " Si sta per chiudere anche davanti alla Corte suprema indiana il caso dei due marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, dopo la decisione finale a luglio scorso dell'arbitrato internazionale. Secondo Asia news, l'Alta Corte ha stabilito che il dossier sarà ...

Dopo oltre nove anni di distanza si è arrivati a un accordo tra India e Italia per chiudere ildell'uccisione nel febbraio 2012 di due pescatori del Kerala da parte di dueitaliani. La Corte suprema indiana, ha specificato che il procedimento si concluderà con il deposito in un conto ...Genova " Si sta per chiudere anche davanti alla Corte suprema indiana ildei due, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, dopo la decisione finale a luglio scorso dell'arbitrato internazionale. Secondo Asia news, l'Alta Corte ha stabilito che il dossier sarà ...