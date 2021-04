Caso Diakhaby | La Liga | “Nessun razzismo”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo l’episodio che ha coinvolto Mouctare Juan Cala durante Cadice-Valencia, laspagnola ha espresso la propria opinione. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale, non sembrano esserci gli estremi per andare oltre.Come si legge nella nota, sono stati esaminati tutti i file audiovisivi e digitali disponibili da una società specializzata che ha svolto sia un’analisi labiale delle conversazioni sia uno studio del comportamento dei due giocatori.A seguito di questo, nonostante si ribadisca la condanna per ogni forma di, laha detto: "Laha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell'ultima giornata tra i giocatori di Cádiz CF e Valencia CF. ...

Per questo motivo i compagni del giocatore francese avevano fatto lo stesso, salvo poi tornare quando(poi sostituito) ha chiesto loro di continuare a giocare. Nel post partita Juan Cala ...Juan Cala replica a Mouctare di fatto getta ulteriore benzina sul fuoco dopo il presuntodi razzismo in Cadice - Valencia di domenica scorsa.Secondo queste, infatti, la società specializzata in lettura di labiale incaricata dalla Liga, analizzando immagini e audio, sarebbe giunta alla conclusione che il giocatore non avrebbe proferito ...Getafe-Cadice è una partita valida per la trentesima giornata della Liga spagnola: streaming, pronostici, formazioni.