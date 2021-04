Caso Diakhaby, la Liga: «Nessun atto di razzismo in Cadice-Valencia» (Di venerdì 9 aprile 2021) La Liga chiude, almeno al momento, il Caso Diakhaby: non c’è stato razzismo nella gara tra Cadice e Valencia: il comunicato Nessun Caso di razzismo relativo a quanto accaduto a Diakhaby in Cadice-Valencia. Il comunicato della Liga. «LaLiga ha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell’ultima giornata tra i giocatori di Cádiz CF e Valencia CF. Dopo l’analisi degli elementi, si conclude che non è stata trovata alcuna prova in Nessuno dei supporti disponibili a LaLiga che il giocatore Juan Torres Ruiz (Juan Cala) abbia ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Lachiude, almeno al momento, il: non c’è statonella gara tra: il comunicatodirelativo a quanto accaduto ain. Il comunicato della. «Laha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell’ultima giornata tra i giocatori di Cádiz CF eCF. Dopo l’analisi degli elementi, si conclude che non è stata trovata alcuna prova ino dei supporti disponibili a Lache il giocatore Juan Torres Ruiz (Juan Cala) abbia ...

Advertising

CorSport : Caso #Diakhaby: no prove di #razzismo, si va verso archiviazione - MCalcioNews : Caso #Cala-#Diakhaby, per #LaLiga non c'è stato nessun insulto razzista - sportli26181512 : Caso Cala-Diakhaby, per la Liga non c'è stato alcun insulto razzista: L'indagine sui fatti del Ramón de Carranza no… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Caso #Diakhaby, il comunicato de LaLiga - SkySport : Caso Cala-Diakhaby, per la Liga non c'è stato alcun insulto razzista -