Caso Diakhaby, interviene la Liga: “Nessun episodio razzista” (Di venerdì 9 aprile 2021) Continua a tenere banco il Caso Diakhaby-Cala in Liga.Qualche giorno fa, la notizia ha fatto il giro del web: durante la sfida tra Cadice e Valencia, il difensore della squadra ospite Diakhaby, ha denunciato delle presunte offese di razzismo che sarebbero state mosse dal calciatore Juan Cala. Un'accusa pesantissima che ha fatto a lungo discutere non solo entro i confini spagnoli. Ad intervenire facendo chiarezza sull'accaduto anche la Liga, attraverso un comunicato ufficiale: "LaLiga ha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell'ultima giornata tra i giocatori di Cádiz CF e Valencia CF.Dopo l'analisi degli elementi, si conclude che non è stata trovata alcuna prova in Nessuno dei ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Continua a tenere banco il-Cala in.Qualche giorno fa, la notizia ha fatto il giro del web: durante la sfida tra Cadice e Valencia, il difensore della squadra ospite, ha denunciato delle presunte offese di razzismo che sarebbero state mosse dal calciatore Juan Cala. Un'accusa pesantissima che ha fatto a lungo discutere non solo entro i confini spagnoli. Ad intervenire facendo chiarezza sull'accaduto anche la, attraverso un comunicato ufficiale: "Laha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell'ultima giornata tra i giocatori di Cádiz CF e Valencia CF.Dopo l'analisi degli elementi, si conclude che non è stata trovata alcuna prova ino dei ...

Advertising

DiMarzio : Caso #Diakhaby, il comunicato de LaLiga - Mediagol : Caso Diakhaby, interviene la #Liga: 'Nessun episodio razzista' - CalcioPillole : Caso #Diakhaby, per la #Liga non si tratta di razzismo. Il comunicato ufficiale in merito a quanto accaduto in… - CorSport : Caso #Diakhaby: no prove di #razzismo, si va verso archiviazione - MCalcioNews : Caso #Cala-#Diakhaby, per #LaLiga non c'è stato nessun insulto razzista -