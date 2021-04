Caso Diakhaby, il Valencia risponde alla Liga: il comunicato del club (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Valencia ha risposto alla Liga in merito al comunicato sul Caso Diakhaby nella gara contro il Cadice: le sue dichiarazioni Il Valencia risponde al comunicato della Liga sul Caso Diakhaby. La nota della società. «LaLiga ci ha inviato le relazioni e gli esiti delle sue indagini sull’attacco razzista subito da Diakhaby e ci ha anche spiegato la metodologia utilizzata per portarlo a termine. Secondo i video e le prove sonore disponibili, le indagini non possono confermare “TUTTE” le parole che Diakhaby ha sentito al 28 ° minuto della partita Cádiz CF-Valencia CF giocata domenica scorsa. Il fatto che non siano state ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilha rispostoin merito alsulnella gara contro il Cadice: le sue dichiarazioni Ilaldellasul. La nota della società. «Laci ha inviato le relazioni e gli esiti delle sue indagini sull’attacco razzista subito dae ci ha anche spiegato la metodologia utilizzata per portarlo a termine. Secondo i video e le prove sonore disponibili, le indagini non possono confermare “TUTTE” le parole cheha sentito al 28 ° minuto della partita Cádiz CF-CF giocata domenica scorsa. Il fatto che non siano state ...

