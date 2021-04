Case Ater | 300 sono pronte da assegnare ma il Comune tergiversa La denuncia di Trombetti Pd

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 aprile 2021) Anche se non toccato dal problema, qualsiasi residente della Capitale è perfettamente a conoscenza delle dimensioni rappresentate dall’emergenza abitativa.: con l’edificazione bloccata, l’emergenza abitativa si trascina da decenni Qui migliaia di famiglie, spesso costrette a dover vivere in condizioni disastrose, da anni continuano ad attendere l’assegnazione di un alloggio popolare o del. La storia è sempre la stessa, con l’edificazione bloccata, a fronte di una casa che miracolosamente torna a disposizione delle graduatorie, nel frattempo, nelle stesse vanno aggiungendosi centinaia di nuovi nominativi. Praticamente è un cane che si morde la coda.: l’impegno dell’istituto ha portato alla disponibilità immediata di 300 alloggi In tutto ciò, nonostante le evidenti difficoltà, ...