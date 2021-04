Carta docente 500 euro anche ai precari, la proposta è del Sottosegretario Sasso (Di venerdì 9 aprile 2021) "Non è più tollerabile che gli insegnanti precari delle scuole italiane siano esclusi dalla platea di beneficiari della Carta del docente, cioè il contributo di 500 euro all’anno a disposizione per l’acquisto di libri, supporti informatici, corsi di formazione, materiale e attività per l’aggiornamento professionale." L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) "Non è più tollerabile che gli insegnantidelle scuole italiane siano esclusi dalla platea di beneficiari delladel, cioè il contributo di 500all’anno a disposizione per l’acquisto di libri, supporti informatici, corsi di formazione, materiale e attività per l’aggiornamento professionale." L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Carta docente anche per i precari Sasso: “Al lavoro per rimediare ad una intollerabile disparità di trattamento” -… - orizzontescuola : Carta docente anche per i precari, Sasso: “Al lavoro per rimediare ad una intollerabile disparità di trattamento” - giocarmon : Puoi leggerlo gratis con Kindle Unlimited #Amazon - Puoi acquistarlo con la Carta del docente o dello studente - Pu… - giocarmon : Puoi leggerlo gratis con Kindle Unlimited #Amazon - Puoi acquistarlo con la Carta del docente o dello studente - Pu… - giocarmon : Puoi leggerlo gratis con Kindle Unlimited #Amazon - Puoi acquistarlo con la Carta del docente o dello studente - Pu… -