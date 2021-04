(Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) – Dalla approvazione della Risoluzione De Toma in Parlamento, votata all’unanimità da tutti i Gruppi e che impegnava il Governo ad assumere una iniziativa legislativa urgente sulla materia, offrendo delle chiarissime indicazioni finanche di dettaglio, rilevano i, “sono ormai trascorsi 15 mesi senza che un solo provvedimento, una sola proposta, un solo dibattito, manco un ‘tavolo tecnico’ (che pure non si nega a nessuno), sia stato neanche adombrato.Ie le loro Organizzazioni, scrivono, “dopo aver tentato in ogni modo e inutilmente di sollecitare e coinvolgere le altre componenti del settore ed i Ministeri competenti, non possono più rimandare il momento di esporre pubblicamente le ‘proprie’ proposte, insieme alla denuncia dei troppi comportamenti ignavi, ipocriti, equivoci e persino, di fatto, conniventi che hanno ...

Advertising

TV7Benevento : Carburanti: gestori, illegalità market leader, oltre 30% quota mercato clandestino (3)... - TV7Benevento : Carburanti: gestori, illegalità market leader, oltre 30% quota mercato clandestino (2)... - TV7Benevento : Carburanti: gestori, illegalità market leader, oltre 30% quota mercato clandestino... - ciavattini1 : RT @unem_it: Lotta a #illegalità, tavolo al @MiTE_IT, futuro della rete #carburanti e dei gestori, importanza del riconoscimento della str… - unem_it : Lotta a #illegalità, tavolo al @MiTE_IT, futuro della rete #carburanti e dei gestori, importanza del riconosciment… -

Ultime Notizie dalla rete : Carburanti gestori

Metro

... ACMA (Associazione Commercianti Macchine Agricole), FEDERMOBILI (Federazione Nazionale Negozi di Arredamento), FIGISC (Federazione ItalianaImpianti Stradali), FNAARC (Federazione ...Tornando ai prezzi praticati, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati daiall'Osservaprezzidel Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalita' self, e' fermo a 1,575 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,573 e ...Condividi questo articolo:Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Il 30%, stima prudente e ormai datata, è una quota mercato che fa dell’illegalità il market leader: l’operatore, in buona sostanza, in grado di co ...Proprio quest’ultimo, nell’estate del 2017, si rese protagonista, tramite i ras Franco “’o parente” e Salvatore D’Amico “’o pirata”, di una feroce aggressione ai danni di Mario Brillante, gestore di ...