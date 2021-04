Caraibi, allarme per l’eruzione del vulcano La Soufrière: evacuata l’isola di Saint Vincent – Il video (Di venerdì 9 aprile 2021) l’isola Caraibica di Saint Vincent e Grenadine è stata evacuata a causa dell’eruzione del vulcano La Soufrière. Le autorità locali, su ordine del primo ministro Ralph Gonsalves, hanno iniziato immediatamente le operazioni per il rischio che l’attività vulcanica diventi ancora più pericolosa. La società Royal Caribbean ha offerto tre navi da crociera e altre due arriveranno questa mattina per agevolare le operazioni di evacuazione dall’isola. Anche la Carnival Corporation ha offerto la sua flotta di rinforzo. Nelle immagini il vulcano in attività. April 8, 2021 video: Twitter/@JournalMeteo Leggi anche: Nuovo spettacolo notturno dell’Etna, nubi alte fino a 9 chilometri: è la 17esima ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021)ca die Grenadine è stataa causa deldelLa. Le autorità locali, su ordine del primo ministro Ralph Gonsalves, hanno iniziato immediatamente le operazioni per il rischio che l’attività vulcanica diventi ancora più pericolosa. La società Royal Caribbean ha offerto tre navi da crociera e altre due arriveranno questa mattina per agevolare le operazioni di evacuazione dal. Anche la Carnival Corporation ha offerto la sua flotta di rinforzo. Nelle immagini ilin attività. April 8, 2021: Twitter/@JournalMeteo Leggi anche: Nuovo spettacolo notturno dell’Etna, nubi alte fino a 9 chilometri: è la 17esima ...

