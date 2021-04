Caos obbligo vaccinale: Aziende costrette ad accorpare e sospendere interi servizi. (Di venerdì 9 aprile 2021) Caos obbligo vaccinale: l’obbligo di sospensione per il personale non vaccinato costringe Aziende ad accorpare il personale di alcuni servizi e a sospenderne interi. Caos obbligo vaccinale: le Direzioni del personale sono a lavoro per capire come organizzare l’organico dopo l’arrivo del tanto discusso e temuto decreto. A oltre una settimana dalla votazione, le Organizzazioni stanno affrontando già il problema di riorganizzare le risorse umane alla luce della sospensione di coloro che non intendono vaccinarsi. Come sempre in sanità si crea una visione globale a macchia di leopardo, con realtà in difficoltà e altre praticamente già pronte. In alcune piante organiche il numero di medici, infermieri, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021): l’di sospensione per il personale non vaccinato costringeadil personale di alcunie a sospenderne: le Direzioni del personale sono a lavoro per capire come organizzare l’organico dopo l’arrivo del tanto discusso e temuto decreto. A oltre una settimana dalla votazione, le Organizzazioni stanno affrontando già il problema di riorganizzare le risorse umane alla luce della sospensione di coloro che non intendono vaccinarsi. Come sempre in sanità si crea una visione globale a macchia di leopardo, con realtà in difficoltà e altre praticamente già pronte. In alcune piante organiche il numero di medici, infermieri, ...

AssoCare : Caos obbligo vaccinale: l'obbligo di sospensione per il personale non vaccinato costringe Aziende ad accorpare il p… - Ivan31108491 : L' obbligo vaccinale è un imposizione autoritaria incostituzionale che il sistema liberale propone nel tentativo di… - andreastaffol : @marina101902 @_caos_calmo_ Ma tu ne dimostri venti in meno..i colori che l arcobaleno ci regala..abbiamo l obbligo di viverli - TurcaVan : @SerglocSergio @EnricoLetta @robersperanza Non ci penso proprio. Io sono 'quella roba lì' e la memoria mi assiste.… -