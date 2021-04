Canzone Segreta | Annalisa canta per Marco Bocci | lui si emoziona “Non ho parole” – VIDEO

(Di sabato 10 aprile 2021)torna in tv e su Rai e lo fa a. L’esibizione della notante stendeche non riesce a trattenere l’emozione. Cosa è successo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

mslamani79 : RT @geidief: La sappiamo tutti la vera canzone segreta di Belen #CanzoneSegreta - PachaKarima : RT @geidief: La sappiamo tutti la vera canzone segreta di Belen #CanzoneSegreta - SmorfiaDigitale : Canzone Segreta, Serena Rossi riceve una sorpresa incredibile - zazoomblog : Belén Rodriguez a Canzone Segreta fiumi di lacrime e non riconosce il padre: le commoventi parole - #Belén… - Vale49132940 : @LucaCaTe007 Quella e la canzone segreta di Emma...deve cantarla a tante...Giulia..Belen..Laura.... -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Maso Biggero , il discografico che negli anni Sessanta scoprì Orietta Berti, è tra gli ospiti della quarta puntata di. Biggero omaggia la cantante ricordando i 'bei vecchi tempi', il periodo cioè in cui i due si incontrarono e iniziarono a lavorare al suo disco per l'estate, Tu sei quello . "Io ero ...scoppia in lacrime a: ' Vorrei vedere una persona che non posso vedere... '. Stasera, in onda su Rai1 il programma condotto da Serena Rossi. La prima super ospite della puntata, Belen al sesto mese di ...Annalisa torna in tv e su Rai e lo fa a Canzone Segreta. L’esibizione della nota cantante stende Marco Bocci che non riesce a trattenere l’emozione. Cosa è successo Annalisa è una delle artiste sulla ...Marco Bocci protagonista a Canzone segreta: l’attore si racconta soffermandosi sul suo percorso artistico e sulla sua ‘tranquilla’ vita familiare.