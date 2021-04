Canottaggio, Europei Varese 2021: i risultati della prima giornata (Di venerdì 9 aprile 2021) prima giornata di gare dedicata a preliminari e batterie agli Europei di Varese 2021 di Canottaggio. Clima ideale sulle acque del campo internazionale di Varese-Schiranna: non troppo caldo e non troppo vento. Le prime a scendere in acqua sono state le donne del preliminare del singolo: la norvegese Birgit Skarstein si è imposta in 10:13.71 precedendo l’israeliana Samuel (10:22.46) e la francese Benoit (10:46.14). Poi è stato il turno degli uomini, con il britannico Benjamin Pritchard che ha dominato la prima batteria in 9:37.69. Seconda piazza e accesso diretto alla finale A per l’israeliano Schmuel Daniel (9:47.98), mentre l’azzurro Massimo Spolon è quarto con il tempo di 9:57.86. Nella seconda batteria sono invece l’ucraino Polianskyi e il tedesco ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021)di gare dedicata a preliminari e batterie aglididi. Clima ideale sulle acque del campo internazionale di-Schiranna: non troppo caldo e non troppo vento. Le prime a scendere in acqua sono state le donne del preliminare del singolo: la norvegese Birgit Skarstein si è imposta in 10:13.71 precedendo l’israeliana Samuel (10:22.46) e la francese Benoit (10:46.14). Poi è stato il turno degli uomini, con il britannico Benjamin Pritchard che ha dominato labatteria in 9:37.69. Seconda piazza e accesso diretto alla finale A per l’israeliano Schmuel Daniel (9:47.98), mentre l’azzurro Massimo Spolon è quarto con il tempo di 9:57.86. Nella seconda batteria sono invece l’ucraino Polianskyi e il tedesco ...

