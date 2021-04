Can Yaman, la madre contraria alla relazione con Diletta: il gossip (Di venerdì 9 aprile 2021) La madre di Can Yaman non è d’accordo sulla relazione tra suo figlio e la show girl Diletta Leotta? Sembrerebbe proprio di si Continua a far parlare la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. La coppia, ormai è da mesi sotto l’occhio del ciclone e sono in tanti a non credere a questo presunto amore. Un amore che nelle ultime ore pare sia stato messo in discussione anche dalla stessa madre dell’attore turco, almeno come riportano i due paparazzi Paolone e Alessandro. Sembrerebbe, infatti, che la signora Guldem non ami la relazione sentimentale tra Can e la show girl italiana. Ma andiamo a vedere insieme il perchè. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladi Cannon è d’accordo sullatra suo figlio e la show girlLeotta? Sembrerebbe proprio di si Continua a far parlare la storia d’amore traLeotta e Can. La coppia, ormai è da mesi sotto l’occhio del ciclone e sono in tanti a non credere a questo presunto amore. Un amore che nelle ultime ore pare sia stato messo in discussione anche dstessadell’attore turco, almeno come riportano i due paparazzi Paolone e Alessandro. Sembrerebbe, infatti, che la signora Guldem non ami lasentimentale tra Can e la show girl italiana. Ma andiamo a vedere insieme il perchè. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Carlotta, figlia Eleonora Daniele/ 'Non ho mai provato un'emozione così grande' Eleonora Daniele vs Can Yaman/ "Sei bello e bono ma devi metterti la mascherina" ELEONORA DANIELE E CARLOTTA, LA FOTO CHE HA COMMOSSO IL WEB Eleonoa Daniele protegge la sua bambina pubblicando ...

Diletta Leotta e Can Yaman festeggiano una Pasqua d'amore Continua la storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman , insieme anche durante le festività di Pasqua. La conduttrice DAZN ha condiviso su Instagram uno scatto d'amore in compagnia dell'attore turco, con un enorme uovo di cioccolato ...

Can Yaman, il suo allenamento bestiale per trasformarsi in Sandokan La Gazzetta dello Sport Can Yaman sfida gli haters su Instagram: 'Sentitevi liberi di insultarmi' can yaman ha diviso il web da quando ha reso pubblica la sua love story con Diletta Leotta. La relazione con la conduttrice televisiva ha fatto storcere il muso alcuni fan dell'attore che, in alcune c ...

Diletta Leotta e Can Yaman presto genitori: l’indiscrezione bomba dell’amica Diletta Leotta aspetterebbe un figlio insieme a Can Yaman. L'indiscrezione arriva da un'amica della Star di DAZN alla rivista Nuovo.

