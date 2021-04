Can Yaman e il libro di Diletta Leotta che tanto lo coinvolge (Di venerdì 9 aprile 2021) Una storia su Instagram e Can Yaman svela alla sua community di star leggendo il libro della sua Diletta Leotta con la quale ha molte cose in comune Can Yaman e Diletta Leotta sono innamoratissimi e non temono più i giudizi della gente o gli sguardi dei curiosi. Si vivono con serenità e affetto. È più l’attore turco a condividere qualcosa della loro relazione, anche se Diletta Leotta per Pasqua si è sbilanciata pubblicando una foto di loro due “appassionati di cioccolato”. Di recente, Can Yaman ha pubblicato delle storie su Instagram in cui protagonista era la sua Diletta Leotta. Mentre è intento a prepararsi per il ruolo di Sandokan e per altri impegni lavorativi che svelerà presto, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Una storia su Instagram e Cansvela alla sua community di star leggendo ildella suacon la quale ha molte cose in comune Cansono innamoratissimi e non temono più i giudizi della gente o gli sguardi dei curiosi. Si vivono con serenità e affetto. È più l’attore turco a condividere qualcosa della loro relazione, anche seper Pasqua si è sbilanciata pubblicando una foto di loro due “appassionati di cioccolato”. Di recente, Canha pubblicato delle storie su Instagram in cui protagonista era la sua. Mentre è intento a prepararsi per il ruolo di Sandokan e per altri impegni lavorativi che svelerà presto, ...

uno degli attori più amati del momento. Il suo successo è internazionale e, anche in Italia, è diventato un vero e proprio idolo per una schiera di fan. Parliamo di Can Yaman, l'affascinante attore turco, protagonista della soap di Canale 5 Daydreamer - Le ali del sogno. La storia d'amore tra il signor Can Divit e la dolce Sanem ha letteralmente conquistato il ...

Buongiorno Mamma slitta di una settimana, la This is Us di Canale5 cede il posto a DayDreamer Toccherà quindi a Can Yaman scendere in pista mercoledì con una maxi puntata in prime time della serie turca che lo vede calarsi nei panni del fotografo Can Divit, per scaldare il posto a Buongiorno ...

Can Yaman, il suo allenamento bestiale per trasformarsi in Sandokan

Problemi fisici per Can Yaman: l'attore turco dolorante alla schiena Can Yaman non sta molto bene dal punto di vista fisico: è stato il diretto interessato a mostrare sul suo profilo Instagram una foto che vede protagonista una siringa con tanto di medicinale ...

uno degli attori più amati del momento. Il suo successo è internazionale e, anche in Italia, è diventato un vero e proprio idolo per una schiera di fan. Parliamo di, l'affascinante attore turco, protagonista della soap di Canale 5 Daydreamer - Le ali del sogno. La storia d'amore tra il signorDivit e la dolce Sanem ha letteralmente conquistato il ...Toccherà quindi ascendere in pista mercoledì con una maxi puntata in prime time della serie turca che lo vede calarsi nei panni del fotografoDivit, per scaldare il posto a Buongiorno ...Una storia su Instagram e Can Yaman svela alla sua community di star leggendo il libro della sua Diletta Leotta con la quale ha molte cose in comune Can Yaman e Diletta Leotta sono innamoratissimi e ...Can Yaman non sta molto bene dal punto di vista fisico: è stato il diretto interessato a mostrare sul suo profilo Instagram una foto che vede protagonista una siringa con tanto di medicinale ...