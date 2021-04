Campania zona rossa, De Luca: “Criteri demenziali” (Di venerdì 9 aprile 2021) “In queste ore si deciderà per l’ennesima volta il colore delle zone, rosse, arancioni o gialle, ma dobbiamo sapere che alcuni dei Criteri scelti dal Comitato tecnico scientifico sono demenziali”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “I due elementi che misurano la gravità del contagio – ha spiegato De Luca – sono l’occupazione delle terapie intensive e il numero delle persone decedute per Covid. Rispetto a questi due parametri la Campania è all’avanguardia in Italia. Tuttavia c’è un altro parametro, l’Rt: stiamo parlando di demenzialità pura, si prenderanno decisioni sulla base di questi Criteri demenziali”. De Luca ha ricordato che in Campania “abbiamo un’occupazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) “In queste ore si deciderà per l’ennesima volta il colore delle zone, rosse, arancioni o gialle, ma dobbiamo sapere che alcuni deiscelti dal Comitato tecnico scientifico sono”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De. “I due elementi che misurano la gravità del contagio – ha spiegato De– sono l’occupazione delle terapie intensive e il numero delle persone decedute per Covid. Rispetto a questi due parametri laè all’avanguardia in Italia. Tuttavia c’è un altro parametro, l’Rt: stiamo parlando dità pura, si prenderanno decisioni sulla base di questi”. Deha ricordato che in“abbiamo un’occupazione ...

