Campania, Puglia, Sardegna e Vda zona rossa. Il resto d'Italia arancione, si lavora a riaperture (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Italia diventa arancione, con sole 4 regioni in rosso tra cui la Sardegna che solo un mese fa era l'unica zona bianca del paese, e comincia a vedere la possibile ripartenza. Anche se, con... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 aprile 2021) L'diventa, con sole 4 regioni in rosso tra cui lache solo un mese fa era l'unicabianca del paese, e comincia a vedere la possibile ripartenza. Anche se, con...

Advertising

rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - Agenzia_Ansa : Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - repubblica : ?? Covid, la Sardegna diventa rossa come Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Stretta si allenta per Piemonte, Lombardi… - 1DFivePromises : Puglia e Campania ?? la prendiamo in culo dalla scorsa estate - bizcommunityit : Campania, Puglia, Sardegna e Vda zona rossa. Il resto d'Italia arancione, si lavora a riaperture -