Campania, poche speranze: resteremo in rossa. Ancora chiusi barbieri, abbigliamento e ristoranti (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono poche per la Campania le speranze di passare in zona arancione. Nonostante qualche dato confortante – come il calo dei ricoveri in terapia intensiva – l’incidenza del contagio sulla popolazione resta Ancora alta. Oggi la cabina di regina del Governo e del Cts valuterà i dati del monitoraggio settiminale per poi trasmettere i dati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Sonoper laledi passare in zona arancione. Nonostante qualche dato confortante – come il calo dei ricoveri in terapia intensiva – l’incidenza del contagio sulla popolazione restaalta. Oggi la cabina di regina del Governo e del Cts valuterà i dati del monitoraggio settiminale per poi trasmettere i dati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

lucainsigne24 : Lombardia, Emilia e Friuli zona arancione? Domani mappa colori, poche speranze per la Campania - Il… - salernonotizie : Domani i verdetti, 5 Regioni puntano all’arancione: Campania con poche speranze - infoitinterno : Lombardia, Emilia e Friuli zona arancione? Domani mappa colori, poche speranze per la Campania - infoitinterno : Lombardia, Emilia e Friuli zona arancione? Domani mappa colori, poche speranze per la Campania - Lotus3Patrizia3 : RT @cmqpiena: In Campania la percentuale di ginecologi obiettori di coscienza arriva al 77%, quella degli anestesisti al 65%. Con percentu… -