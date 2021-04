Campania, la zona arancione è ancora lontana: la regione resta (di nuovo) in zona rossa (Di venerdì 9 aprile 2021) La Campania resta per un’altra settimana in zona rossa. Da poco il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza, con la quale dispone il cambio di colore per la maggior parte delle regioni italiane. Nel caso della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Laper un’altra settimana in. Da poco il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza, con la quale dispone il cambio di colore per la maggior parte delle regioni italiane. Nel caso della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - diemmenovesei : Zona rossa da 50 anni e questa è la situazione in Campania con un continuo scaricabarile di colpe a destra e sinist… - capricorne_o : - SusyVelotti : @IleanaNoIlenia Tesoro la Campania e da 6 settimane in zona rossa . ???? - 6dimattina_ : Campania zona rossa come le fiamme negli occhi di De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Covid, 6 Regioni passano in arancione. Sardegna in rosso La Sardegna , unica Regione italiana ad aver trascorso qualche settimana in zona bianca, passa invece in rosso e va a fare compagnia a Campania, Valle D'Aosta e Puglia, che anche la prossima ...

Da lunedì sei regioni in arancione L'Italia vira verso l'arancione. Lunedì 12 aprile sei regioni usciranno dalla zona rossa: in testa ci sono Lombardia e Piemonte seguite da Emilia - Romagna, Friuli - Venezia ... Campania, Puglia e Valle ...

Verso conferma per la Campania in zona rossa Agenzia ANSA Covid, 6 Regioni passano in arancione. Sardegna in rosso La Sardegna, unica Regione italiana ad aver trascorso qualche settimana in zona bianca, passa invece in rosso e va a fare compagnia a Campania, Valle D’Aosta e Puglia, che anche la prossima settimana ...

Covid, la Campania continuerà a essere zona rossa La Campania continuerà a essere zona rossa. Almeno fino alla prossima settimana, quando verrà effettuato un nuovo monitoraggio per valutare l’indice di rischio nelle singole regioni. In serata il ...

La Sardegna , unica Regione italiana ad aver trascorso qualche settimana inbianca, passa invece in rosso e va a fare compagnia a, Valle D'Aosta e Puglia, che anche la prossima ...L'Italia vira verso l'arancione. Lunedì 12 aprile sei regioni usciranno dallarossa: in testa ci sono Lombardia e Piemonte seguite da Emilia - Romagna, Friuli - Venezia ..., Puglia e Valle ...La Sardegna, unica Regione italiana ad aver trascorso qualche settimana in zona bianca, passa invece in rosso e va a fare compagnia a Campania, Valle D’Aosta e Puglia, che anche la prossima settimana ...La Campania continuerà a essere zona rossa. Almeno fino alla prossima settimana, quando verrà effettuato un nuovo monitoraggio per valutare l’indice di rischio nelle singole regioni. In serata il ...