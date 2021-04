Campania ancora in ‘Zona Rossa’ mentre l’Italia si tinge di Arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampania, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da Arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in Arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna dadovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano inPiemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

strxsbxrry : campania molto probabilmente ancora in zona rossa mi faccio saltare in aria - anteprima24 : ** #Campania ancora in 'Zona Rossa' mentre l'Italia si tinge di Arancione ** - MarcoVarchetta : @GiovaQuez Campania resta rossa per attesa dei 15 giorni o Rt è ancora alto? Dimmi la prima ti prego ?? - hostis96 : @alvisepedrotti Ah dimenticavo: ho controllato e ad oggi Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise e Sardegna sono… - Esciro2 : Distribuzione dei vaccini: #Napoli e la #Campania ancora penalizzate. -