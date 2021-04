Campania, 2.225 positivi su circa 21mila tamponi. Il tasso torna a salire al 10,5% (Di venerdì 9 aprile 2021) Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania registra un’impennata nel numero di positivi, tra l’altro sulla base più o meno dello stesso numero di tamponi effettuati ieri. I positivi del giorno sono infatti 2.225 (ieri erano 21.933) su 21.149 tamponi (ieri erano 21.180). Il tasso positivi/tamponi, ieri al 9,1%, in calo rispetto ai giorni precedenti, torna così a crescere, attestandosi sul 10,5%. Più alti di ieri sono anche i sintomatici (763). Si contano ancora 31 morti, di cui 21 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1.967. Stabili i ricoveri in terapia intensiva. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 148 Posti letto di degenza ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Il bollettino dell’Unità di crisi della Regioneregistra un’impennata nel numero di, tra l’altro sulla base più o meno dello stesso numero dieffettuati ieri. Idel giorno sono infatti 2.225 (ieri erano 21.933) su 21.149(ieri erano 21.180). Il, ieri al 9,1%, in calo rispetto ai giorni precedenti,così a crescere, attestandosi sul 10,5%. Più alti di ieri sono anche i sintomatici (763). Si contano ancora 31 morti, di cui 21 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1.967. Stabili i ricoveri in terapia intensiva. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 148 Posti letto di degenza ...

