Calciomercato Juventus, Dybala guarda PSG: Paratici vuole lo scambio (Di venerdì 9 aprile 2021) Il gol decisivo contro il Napoli ha sicuramente fatto bene a Paulo Dybala considerando la stagione negativa di cui è stato fino ad ora protagonista. Nonostante questa sorta di ritorno da parte dell’argentino, certe cose in ambito Calciomercato non sembrerebbero destinate a cambiare. Il rapporto tra il giocatore e la società non sarebbe dei migliori, il contratto in scadenza nel 2022 porta a pensare solo una cosa: Dybala può davvero essere ceduto durante la prossima finestra di Calciomercato. E quest’ultima opzione sembra anche la più probabile considerando la grande distanza tra le parti. Calciomercato Juventus, via Dybala: arriva Icardi La Juventus sarebbe in contatto con diversi top club Europei per capire fino a che punto sono interessati a ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il gol decisivo contro il Napoli ha sicuramente fatto bene a Pauloconsiderando la stagione negativa di cui è stato fino ad ora protagonista. Nonostante questa sorta di ritorno da parte dell’argentino, certe cose in ambitonon sembrerebbero destinate a cambiare. Il rapporto tra il giocatore e la società non sarebbe dei migliori, il contratto in scadenza nel 2022 porta a pensare solo una cosa:può davvero essere ceduto durante la prossima finestra di. E quest’ultima opzione sembra anche la più probabile considerando la grande distanza tra le parti., via: arriva Icardi Lasarebbe in contatto con diversi top club Europei per capire fino a che punto sono interessati a ...

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - infoitsport : Calciomercato Juventus, doppio scambio con il Psg | Dybala nell’affare - gilnar76 : #Juve contro il razzismo: è ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -