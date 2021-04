Cagliari, bambino di 3 anni cade in piscina e muore annegato durante un matrimonio (Di venerdì 9 aprile 2021) Un bimbo di tre anni e mezzo è caduto in piscina ed è annegato durante un matrimonio. Il papà, pastore ortodosso di nazionalità ucraina, lo aveva perso di vista perché impegnato a celebrare la funzione. La tragedia è avvenuta a Quartu Sant’Elena, località sul litorale alle porte di Cagliari. Il piccolo si trovava nella casa con la famiglia e altre persone. Secondo le prime ricostruzioni, è sfuggito al controllo dei genitori, allontanandosi per andare a giocare nelle vicinanze della piscina: poi la caduta e la tragedia. Quando i familiari lo hanno visto in acqua era già privo di sensi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bimbo, ma non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i carabinieri della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Un bimbo di tree mezzo è caduto ined èun. Il papà, pastore ortodosso di nazionalità ucraina, lo aveva perso di vista perché impegnato a celebrare la funzione. La tragedia è avvenuta a Quartu Sant’Elena, località sul litorale alle porte di. Il piccolo si trovava nella casa con la famiglia e altre persone. Secondo le prime ricostruzioni, è sfuggito al controllo dei genitori, allontanandosi per andare a giocare nelle vicinanze della: poi la caduta e la tragedia. Quando i familiari lo hanno visto in acqua era già privo di sensi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bimbo, ma non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i carabinieri della ...

