Cagliari, a 88 anni fa causa alla Regione. "Perché non mi vaccinano?" (Di venerdì 9 aprile 2021) Ora leggo Massimo Carlotto. A volte mi sorprendo a pensare: se facessero il vaccino e potessi sceglierlo, quale preferirei? Forse Johnson & Johnson, è una sola dose e mi eviterebbe di dover fare il ... Leggi su corriere (Di venerdì 9 aprile 2021) Ora leggo Massimo Carlotto. A volte mi sorprendo a pensare: se facessero il vaccino e potessi sceglierlo, quale preferirei? Forse Johnson & Johnson, è una sola dose e mi eviterebbe di dover fare il ...

Advertising

fattoquotidiano : Cagliari, bambino di 3 anni cade in piscina e muore annegato durante un matrimonio - rtl1025 : ?? Tragedia oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da #Cagliari. Un b… - ItalianAirForce : Si è svolto ieri sera, su richiesta della Prefettura di Cagliari, un volo sanitario per una donna di 25 anni in imm… - imarkez : RT @blogsicilia: #sardegna #cagliari Bimbo di 3 anni e mezzo cade in una piscina e muore - - OperaFisista : Cagliari, a 88 anni fa causa alla Regione. «Perché non mi vaccinano?» -