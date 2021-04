Advertising

misorecordsuk : Juve, Buffon tra il 'suo' Genoa e il futuro: deciderà dopo la Coppa Italia #Juve #Juventus - sportli26181512 : Buffon tra il 'suo' Genoa e il futuro: deciderà dopo la finale di Coppa Italia: Buffon tra il 'suo' Genoa e il futu… - Gazzetta_it : #Buffon tra il 'suo' #Genoa e il futuro: deciderà dopo la finale di Coppa Italia - Gdgblck : @mirkonicolino @Cate1081 nell'ultima partita hanno cmq costruito dal basso, solo in alcune situazioni Buffon ha rit… - Gabri_Juventus : A maggio ci sarà un incontro decisivo tra Buffon e Agnelli. La società vuole che il portiere resti in bianconero. [… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon tra

A 43 anni, oggi,è ancora decisivo. Un toccasana nei momenti di difficoltà: per talento ed esperienza, e per voglia, quella sfrenata voglia di andare sempre oltre che lo ha portato sul tetto ...Nato a Roma il 24 luglio 1983 ,il 2001 al 2019 ha collezionato 459 presenze e conquistato due ... quarto nella classifica degli Azzurri alle spalle di Gigi, Fabio Cannavaro e Paolo Maldini ...Chi sono i calciatori in scadenza di contratto più interessanti del prossimo mercato? Scopriamolo insieme, ruolo per ruolo ...Domenica pomeriggio andrà in scena il confronto numero 70 tra Juventus e Genoa a Torino ... complice una deviazione di Bonucci si insacca alle spalle di Buffon. Al 6' della ripresa l’arbitro Giua ...