Britney Spears si è vaccinata contro il Covid insieme al fidanzato Sam Asghari

Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 aprile 2021) Anchesi èil coronavirus. La cantante californiana, che durante i mesi di lockdown aveva intrattenuto i suoi follower con una serie di strampalate coreografie registrate in casa, è solo l’ultima della lista delle star che in questi giorni negli negli Stati Uniti si stanno sottoponendo alla campagna vaccinale. Pochi giorni fa anche Mariah Carey aveva condiviso un video sui social informando i suoi fan di aver fatto il vaccino. Come lei anche Dolly Parton, che lo scorso novembre aveva donato 1 milione di dollari per finanziare la ricerca sul vaccino Moderna.su Instagram dopo il vaccino La pop star è apparsa con un divertente video pubblicato sul suo profilo Instagram, pochi istanti dopo essersi sottoposta alla prima dose di vaccino anti ...