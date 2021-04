Britney Spears ha fatto il vaccino anti covid: “non ho sentito niente, sto bene” (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre in Italia si vaccinano ancora gli ultra 70enni, in America si vola e iniziano a vaccinarsi anche i più giovani. Britney Spears, 39 anni, ci ha annunciato con un video social insieme al suo fidanzato Sam Asghari di aver fatto il vaccino contro il covid: “non ho sentito niente, sto bene” ci dice. Got the covid vaccine ?? …. Great success ? …. High-five ?? !!!!!! pic.twitter.com/qr9e0RUA9Q— Britney Spears (@BritneySpears) April 8, 2021 Ottimo Britney! Prossimo step: un hair stylist. Leggi su sicksadworld (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre in Italia si vaccinano ancora gli ultra 70enni, in America si vola e iniziano a vaccinarsi anche i più giovani., 39 anni, ci ha annunciato con un video social insieme al suo fidanzato Sam Asghari di averilcontro il: “non ho, sto” ci dice. Got thevaccine ?? …. Great success ? …. High-five ?? !!!!!! pic.twitter.com/qr9e0RUA9Q—(@) April 8, 2021 Ottimo! Prossimo step: un hair stylist.

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears invia un messaggio ai fan 'preoccupati per la mia vita' 90 secondi senza dire una parola, sguardo fisso in camera, a fare Posagirl all'ombra di un albero. Britney Spears , o chi per lei, ha pubblicato questo inquietante video su IG dicendosi lusingata per le tante empatiche persone che sono preoccupate per la sua vita. Ciò che doveva apparire come un ...

Alessia Marcuzzi salta Le Iene: il marito è positivo al coronavirus Prima con un messaggio e una foto con Britney Spears che Alessia Marcuzzi ha ritwittato: 'Ale, questo te lo ricordi?'. Era l'estate del 1999 quando la conduttrice incontrò la cantante sul palco del ...

Britney Spears piange e papà le chiede 3 milioni di dollari in spese... AMICA - La rivista moda donna Britney Spears si vaccina (e invita i fans a fare lo stesso) In queste ore anche Britney Spears ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Ha voluto condividere questo momento con i suoi followers su Instagram, raccontando anche le sue sensazioni ...

Alessia Marcuzzi e l’incontro con Britney Spears: a commuovere è l’appello La showgirl Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto del passato e ne approfitta per dire la sua sulla cantante Britney Spears.

