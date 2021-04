Britney Spears ha fatto il vaccino anti covid: “non ho sentito niente, sto bene” (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre in Italia si vaccinano ancora gli ultra 70enni, in America si vola e iniziano a vaccinarsi anche i più giovani. Britney Spears, 39 anni, ci ha annunciato con un video social insieme al suo fidanzato Sam Asghari di aver fatto il vaccino contro il covid: “non ho sentito niente, sto bene” ci dice. Got the covid vaccine ?? …. Great success ? …. High-five ?? !!!!!! pic.twitter.com/qr9e0RUA9Q— Britney Spears (@BritneySpears) April 8, 2021 Ottimo Britney! Prossimo step: un hair stylist. Leggi su sicksadworld (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre in Italia si vaccinano ancora gli ultra 70enni, in America si vola e iniziano a vaccinarsi anche i più giovani., 39 anni, ci ha annunciato con un video social insieme al suo fidanzato Sam Asghari di averilcontro il: “non ho, sto” ci dice. Got thevaccine ?? …. Great success ? …. High-five ?? !!!!!! pic.twitter.com/qr9e0RUA9Q—(@) April 8, 2021 Ottimo! Prossimo step: un hair stylist.

Advertising

NouvelleNikita : @pettymagpie Non ho mai rinnegato il mio idolo pre-adolescenziale, cioè Britney Spears! - whoisjames_ : Decade 2000/2010 esistono solo due artisti Sean Paul e Britney Spears. - simolvl : RT @nomfup: Niente che non avesse già capito Britney Spears - albertoelweb : RT @nomfup: Niente che non avesse già capito Britney Spears - _manniishere_ : d’ora in poi, ad halloween e a carnevale, mi vestirò da Britney Spears. -