Brexit, l’Ue valuta di congelare l’azione legale: preoccupano gli scontri a Belfast (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Unione europea sarebbe pronta a sospendere l’azione legale contro il Regno Unito per la violazione dell’accordo sulla Brexit in merito al nodo nordirlandese a causa delle forti proteste in corso nel Paese. È quanto ha riportato Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Inizialmente, l’intenzione dell’Ue era quella di procedere con l’azione legale già dal prossimo 15 aprile ma l’evolversi della situazione in Irlanda del Nord avrebbe convinto Bruxelles a congelare tale opzione e a lavorare a un piano congiunto con il Regno Unito per risolvere la questione. A Belfast, infatti, proseguono da giorni gli scontri – in cui sono stati feriti più di 70 agenti di polizia – guidate dai lealisti filo-britannici che si sono detti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Unione europea sarebbe pronta a sospenderecontro il Regno Unito per la violazione dell’accordo sullain merito al nodo nordirlandese a causa delle forti proteste in corso nel Paese. È quanto ha riportato Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Inizialmente, l’intenzione delera quella di procedere congià dal prossimo 15 aprile ma l’evolversi della situazione in Irlanda del Nord avrebbe convinto Bruxelles atale opzione e a lavorare a un piano congiunto con il Regno Unito per risolvere la questione. A, infatti, proseguono da giorni gli– in cui sono stati feriti più di 70 agenti di polizia – guidate dai lealisti filo-britannici che si sono detti ...

Advertising

StefaniSer : @Luca_Mussati Ne abbiamo? Ma se qui su Twitter vedo ancora un esercito di rimbambiti che hanno la bandierina blu su… - alex_vezzoli : Si spegne un altro uomo che ha visto, vissuto e segnato una lunga epoca: dalla WWII alla guerra fredda, l'UE, la Br… - paolomossetti : È importante ricordare che l'UE sta inondando di dosi il Regno Unito proprio perché, in questo comparto come in alt… - RickDuFer : @anarcofilo Gran Bretagna è unico finanziatore di AstraZeneca e non ha penuria perché lo può produrre. UE non ha ad… - testaquadra75 : @AndShehu Non capisco. L'export Uk deve essere considerato nell'insieme verso i Paesi UE, l'export dell'UE dovrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit l’Ue Brexit, Johnson già canta vittoria in un documento interno: “Ecco tutte le concessioni dell’Ue” la Repubblica