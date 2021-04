Brasile, Lula: “Mi scuso con Napolitano e gli italiani” per l’ex terrorista Cesare Battisti (Di venerdì 9 aprile 2021) l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto scusa “al compagno Napolitano” e al popolo italiano per non aver estradato l’ex terrorista dei proletari armati per il comunismo Cesare Battisti. Solo nel 2019 Jair Bolsonaro, l’attuale presidente del Brasile ha spinto perché venisse firmato un mandato d’arresto per Cesare Battisti, avviando anche le procedure per l’estradizione in Italia. Da quel momento Battisti è detenuto nel carcere di Oristano dove sconterà la detenzione a vita; infatti dopo un acceso dibattito, la Cassazione ha confermato l’ergastolo per l’ex terrorista, come era già stato deciso dal Tribunale ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021)presidente delLuiz Inacioda Silva ha chiesto scusa “al compagno” e al popolo italiano per non aver estradatodei proletari armati per il comunismo. Solo nel 2019 Jair Bolsonaro, l’attuale presidente delha spinto perché venisse firmato un mandato d’arresto per, avviando anche le procedure per l’estradizione in Italia. Da quel momentoè detenuto nel carcere di Oristano dove sconterà la detenzione a vita; infatti dopo un acceso dibattito, la Cassazione ha confermato l’ergastolo per, come era già stato deciso dal Tribunale ...

