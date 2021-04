Brasile | Atletico Paranaense vaccinerà anche i tifosi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo il via libera del Congresso brasiliano all'acquisizione di vaccini da parte delle società private, l'ha ufficialmente comunicato che provvederà a vaccinare non solo i propri ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Atletico

Corriere dello Sport.it

Dopo il via libera del Congresso brasiliano all'acquisizione di vaccini da parte delle società private, l'Atletico Paranaense ha ufficialmente comunicato che provvederà a vaccinare non solo i propri giocatori e staff, ma anche tutti abbonati che, per colpa della pandemia, non hanno potuto assistere alle partite del club. La società provvederà a vaccinare contro il Covid-19 staff e abbonati che, durante tutta la stagione, non hanno potuto assistere alle partite del club.