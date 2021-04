Brando Giorgi non saluta Beppe Braida che è stato costretto a ritirarsi e gli altri naufraghi sbottano: “Schifo d’uomo” (Di venerdì 9 aprile 2021) Beppe Braida, come già sappiamo, ha lasciato L’Isola dei Famosi per tornare in Italia dove è stato ricoverato per Covid il padre 90enne. “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l’ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione”. Ha dichiarato il comico ed ex conduttore di Striscia la Notizia, che ha poi aggiunto: “Sono figlio unico, hanno solo me, mio padre ha 90 anni e mia madre 87, devo tornare a casa”. Il suo ritiro ha toccato molto i naufraghi che commossi lo hanno salutato. Fra i più toccati Gilles Rocca, Awed e Valentina Persia che è scoppiata a piangere: “Beppe è il regalo più bello che mi ha fatto L’Isola dei Famosi, ci siamo presi per mano in questo cammino e ci siamo dichiarati le nostre paure, è una persona ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 aprile 2021), come già sappiamo, ha lasciato L’Isola dei Famosi per tornare in Italia dove èricoverato per Covid il padre 90enne. “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l’ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione”. Ha dichiarato il comico ed ex conduttore di Striscia la Notizia, che ha poi aggiunto: “Sono figlio unico, hanno solo me, mio padre ha 90 anni e mia madre 87, devo tornare a casa”. Il suo ritiro ha toccato molto iche commossi lo hannoto. Fra i più toccati Gilles Rocca, Awed e Valentina Persia che è scoppiata a piangere: “è il regalo più bello che mi ha fatto L’Isola dei Famosi, ci siamo presi per mano in questo cammino e ci siamo dichiarati le nostre paure, è una persona ...

