Brando Giorgi al centro della polemica | il mancato gesto a Beppe Braida spiazza

(Di venerdì 9 aprile 2021)ha deluso il pubblico del piccolo schermo con ilnei confronti diall’Isola dei Famosi.è ancora una volta al. In un primo momento il concorrente ha creato non pochi malumori all’Isola dei Famosi a causasua scelta presa nelle scorse ore di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

A ' Playa Reuniòn ' si registra, ormai da giorni, la separazione didal resto del gruppo, con gli unici momenti di incontro che sono la richiesta di cibo. I naufraghi non approvano la ...Gilles Rocca furioso per il gesto diall'Isola dei Famosi: "Molto grave" Continuano le tensioni sull' Isola dei Famosi . L'allontanamento didal gruppo è ancora oggetto di discussione tra i naufraghi, che non ...Brando Giorgi ha deluso il pubblico del piccolo schermo con il mancato gesto nei confronti di Beppe Braida all'Isola dei Famosi.Intanto sull'Isola continuano le avventure dei naufraghi. A 'Playa Reuniòn' si registra, ormai da giorni, la separazione di Brando Giorgi dal resto del gruppo, con gli unici momenti di incontro che ...