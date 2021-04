Bovolone | la Biblioteca dona libri dismessi a famiglie e associazioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bovolone Biblioteca

veronaoggi.it

#Unlibroperte: la civica didona libri alle famiglie e associazioni del territorio. Ha preso il via l'iniziativa #unlibroperte , attraverso cui lacivica Mario Donadoni di, donerà alle famiglie del paese tutti i libri che devono essere eliminati dalle raccolte a disposizione del pubblico . Ogni anno infatti la...Led in tutti gli uffici del municipio di. Ma non solo. Anche le lampade dell'attigua scuola elementare Scipioni e quelle della sala civica e dellasaranno sostituite con modelli a basso consumo. Il cambio di illuminazione ...Ha preso il via l'iniziativa #unlibroperte, attraverso cui la Biblioteca civica di Bovolone, donerà libri alle famiglie del paese.