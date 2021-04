Bosnia, paese con vista (Di sabato 10 aprile 2021) Con modi e linguaggi diversi, l’assedio di Sarajevo, il genocidio di Srebrenica, il bombardamento del ponte di Mostar e la guerra degli anni Novanta sono stati raccontati da tanti artisti e intellettuali Bosniaci che levarono potenti le loro voci contro le atrocità immani e l’ odio feroce che mise contro gli uni contro gli altri padri e figli, Nato e Balcani, ortodossi e musulmani, gente in divisa e gente disarmata, serbi, croati e Bosniaci. Sono stati raccontati dal regista Emir … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 aprile 2021) Con modi e linguaggi diversi, l’assedio di Sarajevo, il genocidio di Srebrenica, il bombardamento del ponte di Mostar e la guerra degli anni Novanta sono stati raccontati da tanti artisti e intellettualici che levarono potenti le loro voci contro le atrocità immani e l’ odio feroce che mise contro gli uni contro gli altri padri e figli, Nato e Balcani, ortodossi e musulmani, gente in divisa e gente disarmata, serbi, croati eci. Sono stati raccontati dal regista Emir … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Bosnia paese Sarajevo piange zio Jovo, il suo angelo custode I partiti in Bosnia continuano a essere basati sull'etnia, ed è questa politica nazionalista che rende il Paese immobile'. Sulla pagina della ong sono i suoi ragazzi - quelli che ha aiutato a ...

Bosnia: sindaca di Sarajevo Karic, più cultura politica per una buona amministrazione ... e sento anche una grande responsabilità verso tutti i cittadini di Sarajevo, ma anche verso tutti i cittadini dell'intero Paese, tenendo presente il fatto che Sarajevo è la capitale della Bosnia ...

I paradossi della Bosnia ed Erzegovina. Come il Paese ostaggio delle politiche europee è diventato oppressore delle persone migranti Melting Pot Bosnia, paese con vista Con modi e linguaggi diversi, l’assedio di Sarajevo, il genocidio di Srebrenica, il bombardamento del ponte di Mostar e la guerra degli anni Novanta sono stati raccontati da tanti artisti e intellettu ...

Vaccini agli stranieri è giallo in Serbia. Brnabic: ora pensiamo ai nostri concittadini Dichiarazioni poco chiare della premier. Continueranno a essere inviate le dosi in aiuto alla Bosnia. È stata garantita solidarietà ai Paesi vicini ...

