Borsa Milano chiude l’ottava in rosso, Tod’s spicca il volo (Di venerdì 9 aprile 2021) Chiusura di settimana all’insegna della prudenza per la Borsa di Milano. Nell’ultima seduta della settimana il listino di Piazza Affari si è trovato a fare i conti con la nuova risalita dei rendimenti obbligazionari (l’indice dei prezzi alla produzione USA ha fatto segnare un incremento doppio rispetto alle stime), favorita in modo particolare nel nostro Paese dai rumor riportati dall’agenzia Bloomberg sulla volontà dell’esecutivo di Draghi di mettere in campo uno scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro. In questo contesto lo spread di rendimento tra i titoli emessi dal Tesoro italiano ed i Bund tedeschi è salito fino a 103 punti base. Oggi il Ministero dell’economia ha collocato Bot ad un anno per 7 miliardi di euro registrando richieste per 9,59 miliardi (bid-to-cover a 1,37 volte) ed un rendimento negativo dello 0,436%, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Chiusura di settimana all’insegna della prudenza per ladi. Nell’ultima seduta della settimana il listino di Piazza Affari si è trovato a fare i conti con la nuova risalita dei rendimenti obbligazionari (l’indice dei prezzi alla produzione USA ha fatto segnare un incremento doppio rispetto alle stime), favorita in modo particolare nel nostro Paese dai rumor riportati dall’agenzia Bloomberg sullantà dell’esecutivo di Draghi di mettere in campo uno scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro. In questo contesto lo spread di rendimento tra i titoli emessi dal Tesoro italiano ed i Bund tedeschi è salito fino a 103 punti base. Oggi il Ministero dell’economia ha collocato Bot ad un anno per 7 miliardi di euro registrando richieste per 9,59 miliardi (bid-to-cover a 1,37 volte) ed un rendimento negativo dello 0,436%, ...

