Borsa: Asia chiude in calo, pesa la Cina dopo inflazione (Di venerdì 9 aprile 2021) Le Borse Asiatiche chiudono in calo, appesantite dalla Cina dopo la diffusione dei dati sull'inflazione. I listini hanno risentito dell'andamento negativo del settore tecnologico con gli investitori ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Le Borsetiche chiudono in, apntite dallala diffusione dei dati sull'. I listini hanno risentito dell'andamento negativo del settore tecnologico con gli investitori ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia chiude in calo, pesa la Cina dopo inflazione: Tokyo (+0,2%), Hong Kong (-1,2%). Lo yen poco mosso sul d… - CorriereQ : Borsa: Asia in rialzo, Bce e Powell in agenda giornata - Carlo_Pezzini : L'Asia compra dollari e vende euro dopo la mossa di Biden Pechino sta valutando la possibilità di istituire una bor… - fisco24_info : Borsa: Asia in rialzo, Bce e Powell in agenda giornata: Piatta Tokyo, Europa e Wall Street viste in positivo - AndreaSimbula : RT @ansa_economia: Borsa: Asia in ordine sparso, Fmi alimenta fiducia ripresa. Future Europa e Usa si mantengono prossimi ai massimi #ANSA… -