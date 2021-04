Bonus cashback confermato in Senato, ecco cosa cambia per il 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Senato ha confermato il Bonus cashback, respingendo la mozione di Fratelli d’Italia. Scopriamo cosa cambia per il 2021. Si è discusso per settimane sulla possibile cancellazione o rimodulazione del Bonus cashback. Nei giorni scorsi è stata presentata la mozione di Fratelli d’Italia per eliminare il programma che prevede un rimborso del 10% per quanto concerne L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilhail, respingendo la mozione di Fratelli d’Italia. Scopriamoper il. Si è discusso per settimane sulla possibile cancellazione o rimodulazione del. Nei giorni scorsi è stata presentata la mozione di Fratelli d’Italia per eliminare il programma che prevede un rimborso del 10% per quanto concerne L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LLartigiano : RT @joem5s: 1)La Lega?? e' contro il redd. di cittadinanza e poi vota x istituirlo(Governo Conte) e rifinanziarlo(Governo Draghi) 2)È contr… - civico_x : RT @grazianotortell: @Laila76913893 @mariamacina Se quanto affermato risponde a verità i vari Conte, Speranza , Arcuri andrebbero messi a… - poesiebruciate : la piattaforma per il bonus vacanze gestita dallo stato l'anno scorso il cashback di stato e quest'anno le vaccinaz… - Giubetta : Ce l’ha col senso di responsabilità individuale: se sono giovane e non sono a rischio faccio un passo indietro anch… - Viktorizzo3 : RT @Icompetenti: Vi spiego la Lega: - È contro #redditodicittadinanza e poi vota per istituirlo e rifinanziarlo - È contro il bonus vacanz… -