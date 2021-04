Bologna, grido disperato degli ambulanti della Piazzola: “All’inferno da 14 mesi” (Di venerdì 9 aprile 2021) BOLOGNA – Senza più neanche i soldi per comprare il regalo di compleanno della figlia. E, per fortuna, che per ora ha rimediato con l’aiuto di una collega: ma è arrivato fin qui il dramma dei commercianti ambulanti dello storico mercato della Piazzola di Bologna. Oggi sono tornati nella ‘loro’ piazza, ma senza poter aprire i banchi: hanno disposto i furgoni su file parallele addobbandoli con bandiere italiane e cartelli che dicevano “Mai più chiusi”, “Adesso basta” per chiedere una urgente riapertura del mercato. “Non ce la facciamo più”, sintetizza al microfono Natascia Merighi che, dopo il presidio in piazza 8 agosto, dove si sono radunati una quarantina di furgoni e oltre un centinaio di ambulanti (con colleghi anche dalla Romagna e dall’Emilia), si metterà alla testa del corteo di mezzi diretto in Regione per incontrare l’assessore al Commercio Andrea Corsini e il sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi. “E non verrò giù finché non ci danno delle risposte”, promette Merighi. Vista dall’alto, la piazza mostra i furgoni disposti in modo da formare la scritta di un grande “Sos” composto sistemando le lettere sui tetti dei furgoni. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) BOLOGNA – Senza più neanche i soldi per comprare il regalo di compleanno della figlia. E, per fortuna, che per ora ha rimediato con l’aiuto di una collega: ma è arrivato fin qui il dramma dei commercianti ambulanti dello storico mercato della Piazzola di Bologna. Oggi sono tornati nella ‘loro’ piazza, ma senza poter aprire i banchi: hanno disposto i furgoni su file parallele addobbandoli con bandiere italiane e cartelli che dicevano “Mai più chiusi”, “Adesso basta” per chiedere una urgente riapertura del mercato. “Non ce la facciamo più”, sintetizza al microfono Natascia Merighi che, dopo il presidio in piazza 8 agosto, dove si sono radunati una quarantina di furgoni e oltre un centinaio di ambulanti (con colleghi anche dalla Romagna e dall’Emilia), si metterà alla testa del corteo di mezzi diretto in Regione per incontrare l’assessore al Commercio Andrea Corsini e il sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi. “E non verrò giù finché non ci danno delle risposte”, promette Merighi. Vista dall’alto, la piazza mostra i furgoni disposti in modo da formare la scritta di un grande “Sos” composto sistemando le lettere sui tetti dei furgoni.

teledipendente_ : RT @UnipolArena: Poggipollini da Bologna suona 'The sound of silence': il grido delle grandi arene senza concerti - Black300Joe : RT @zennaronews: Bisogna ascoltare il grido di dolore che arriva da persone come Lorena, 62 anni, titolare di un bar a Bologna, che alla ma… - zennaronews : Bisogna ascoltare il grido di dolore che arriva da persone come Lorena, 62 anni, titolare di un bar a Bologna, che… - alessia_benti : RT @UnipolArena: Poggipollini da Bologna suona 'The sound of silence': il grido delle grandi arene senza concerti - FedericaRinald2 : RT @UnipolArena: Poggipollini da Bologna suona 'The sound of silence': il grido delle grandi arene senza concerti -