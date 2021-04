Bologna: al via i lavori per il Museo del Basket (Di venerdì 9 aprile 2021) Al via i lavori per il Museo del Basket al PalaDozza di Bologna: prevista anche una terrazza panoramica sul tetto con playground dentro una “gabbia” Hanno preso il via i cantieri al PalaDozza di Bologna per realizzare il nuovo Museo del Basket italiano (Mubit), un progetto sviluppato insieme alla Federazione pallacanestro. I lavori in realtà riguardano l’intero angolo del Madison… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Al via iper ildelal PalaDozza di: prevista anche una terrazza panoramica sul tetto con playground dentro una “gabbia” Hanno preso il via i cantieri al PalaDozza diper realizzare il nuovodelitaliano (Mubit), un progetto sviluppato insieme alla Federazione pallacanestro. Iin realtà riguardano l’intero angolo del Madison… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Cristy75_ : RT @LidaSezOlbia: ?? #BOLOGNA - RACCOLTA ALIMENTARE SABATO 10 APRILE. ?? Le nostre volontarie vi aspettano in via Porrettana 424 a Ca… - helmvergara1 : RT @LidaSezOlbia: ?? #BOLOGNA - RACCOLTA ALIMENTARE SABATO 10 APRILE. ?? Le nostre volontarie vi aspettano in via Porrettana 424 a Ca… - angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: ?? #BOLOGNA - RACCOLTA ALIMENTARE SABATO 10 APRILE. ?? Le nostre volontarie vi aspettano in via Porrettana 424 a Ca… - romaforever_it : Roma-Bologna, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2020/2021 - CardelliAc : RT @LidaSezOlbia: ?? #BOLOGNA - RACCOLTA ALIMENTARE SABATO 10 APRILE. ?? Le nostre volontarie vi aspettano in via Porrettana 424 a Ca… -