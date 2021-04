Bollettino Covid oggi | venerdì 9 aprile | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato aper quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati adpersono stati resi noti con la consueta pubblicazione del, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il-19 per il nostro Paese.si registrano 18.938 nuovi, 718(ricalcolo Sicilia), 26.175, 215.504 tamponi molecolari, 3.603 (-60) ricoverati in terapia intensiva, 28.146 (-705) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -7.969 gli attualmente positivi in totale 536.361. IL...

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 9 aprile della Regione: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 211 nella Asl Roma 1. Nel crotonese, i casi COVID segnalati sono stati in tutto 4.536 (+68). I casi attivi qui sono 1.068. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 18.938 casi positivi da coronavirus e 718 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 31.749 (765 in meno di ieri), di cui 3.603 nei reparti di terapia intensiva. Coronavirus in Lombardia: sono 3.289 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono stati purtroppo registrati altri 92 decessi.