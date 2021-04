Bollettino Coronavirus di Venerdì 9 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 5,21% (Di venerdì 9 aprile 2021) In data 9 Aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,46%) con 3.736.526 contagiati totali, 3.086.586 dimissioni/guarigioni (+26.175) e 113.579 deceduti (+718); sui numeri odierni delle dimissioni e dei deceduti pesano i dati comunicati oggi dalla Regione Sicilia, recuperando dati non comunicati nei mesi scorsi (in particolare 258 decessi); 536.361infezioni in corso (-7.969). Ricoverati con sintomi -705 (28.146); terapie intensive -60 (3.603) con 192 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 362.973 tamponi totali (ieri 362.162) di cui 215.504 molecolari (ieri 208.856) e 147.469 test rapidi (ieri 153.306) con 107.583 casi testati (ieri 107.968); 18.938 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,21% (ieri 4,75% – target 2%); rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) In data 9l’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,46%) con 3.736.526 contagiati totali, 3.086.586 dimissioni/guarigioni (+26.175) e 113.579 deceduti (+718); sui numeri odierni delle dimissioni e dei deceduti pesano i dati comunicati oggi dalla Regione Sicilia, recuperando dati non comunicati nei mesi scorsi (in particolare 258 decessi); 536.361infezioni in corso (-7.969). Ricoverati con sintomi -705 (28.146); terapie intensive -60 (3.603) con 192 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 362.973totali (ieri 362.162) di cui 215.504 molecolari (ieri 208.856) e 147.469 test rapidi (ieri 153.306) con 107.583 casi testati (ieri 107.968); 18.938(target 4.311);totali 5,21% (ieri 4,75% – target 2%);...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 aprile: 18.938 nuovi casi, i morti sono 718 - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 aprile in Lombardia: 92 morti e 3.289 nuovi casi. Il tasso di positività… - marinabeccuti : Emergenza Coronavirus: il bollettino odierno della Protezione Civile -